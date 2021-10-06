На дорогах Гродненской области за вечер сбили трех пешеходов

На дорогах Гродненщины за один вечер было совершено три наезда на пешеходов. Один человек погиб, об этом сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Во вторник около 20:20 в ОДС Щучинского РОВД поступило сообщение о тяжелом ДТП на дороге Белица – Рожанка. Автомобиль "Шкода" пошел на обгон попутной машины и на встречной полосе сбил пешехода. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. Рядом с погибшим находился велосипед.
В областном центре под колеса автомобиля попала 47-летняя женщина. Она решила перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Преодолеть успела три из четырех полос, после чего ее сбил "Ниссан". Пострадавшая была доставлена в медучреждение.
В Волковыске 70-летний пешеход неожиданно для водителя легковушки вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. На него был совершен наезд. Пострадавшего госпитализировали.
По данным фактам начаты проверки.
Фото из архива БЕЛТА