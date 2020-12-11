На дорогах гололедица: советы для водителей

Метеорологи объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности на 11–12 декабря из-за гололедицы. Ощутить неприятное зимнее явление на себе многие успели уже сегодня с утра, но больше всего досталось водителям. Езда по обледеневшим дорогам таит в себе много опасностей: одно неверное движение – и запросто можно угодить в ДТП. О том, как избежать печального исхода и правильно вести авто в гололедицу, sb.by рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
Как отмечает специалист, подобный сегодняшнему день особенно опасен для автомобилистов: привыкшие к сухим дорогам водители зачастую не успевают быстро адаптироваться к захватившей дороги гололедице и перестроить манеру езды. Это часто приводит к ДТП. Поэтому как только заметили обледенение, лучше сбросить скорость и постараться ехать спокойно, не торопясь. Такой подход даст вам время, чтобы оценить обстановку на дороге.
– Основное правило для безопасного движения в гололед – умеренная, а иногда и малая скорость, – подтверждает Ангелина Волосарь. – Чтобы избежать аварий, соблюдайте принцип «никаких резких движений»: резко не тормозить, не разгоняться, не поворачивать руль и не менять число оборотов двигателя.
С общим правилом соседствуют более детальные рекомендации – они связаны с вождением на определенном участке пути. Зачастую особо проблемное место можно предугадать заранее. Например, гололедица часто встречается на продуваемых ветром частях дороги: подъездах к остановкам общественного транспорта или к мосту, перед путепроводом или на нем. Но самый опасный участок дороги зимой, как уточняет Ангелина Волосарь, – это 40–50 метров перед перекрестком или пешеходным переходом.
– В морозный день, особенно после осадков, участок перед перекрестком за считаные часы «раскатывается» до состояния ледяной беговой дорожки. Остановиться в таком месте непросто, – предупреждает специалист. – Поэтому, подъезжая к перекрестку с горящим красным сигналом светофора, не затягивайте с торможением. Начинайте тормозить заблаговременно, за 100–150 метров, постепенно сбрасывая скорость до 10–15 км/ч.
Торможение перед переходом загодя зимой становится особенно важным, потому что сокращается световой день. И если на городских улицах в потемках еще можно увидеть, появился ли на дороге пешеход, то в сельской местности сделать это уже не так просто. Поэтому в мороз и со льдом под ногами да колесами нужно быть вдвойне аккуратным как водителям, так и пешеходам.
Также в гололедицу нужно помнить, что в таких условиях в 4–6 раз падает степень сцепления колес с дорогой. Происходит это резко, когда автомобилист может не ожидать подвоха. Если не среагировать своевременно, есть риск столкнуться с заносом машины. О том, как справляться с этой проблемой, мы уже писали подробнее – почитать можно вот тут.
Последний, но не менее важный вопрос: поможет ли справиться с гололедицей резина? Да. В первую очередь озаботиться нужно тем, кто до сих пор по каким-либо причинам не сменил шины с летних на зимние. Первые совершенно не приспособлены для езды в мороз: тормозной путь авто на летних шинах увеличивается порой в несколько раз, на скользких дорогах колеса пробуксовывают, а машина не слушается руля. Зимняя же резина специально адаптирована к холодам благодаря как своему составу, так и особому рисунку протектора.
А что насчет вечного спора автомобилистов, какие шины выбрать на зиму – обычные и шипованные? Какая резина будет более полезной в гололедицу?
– На льду «шипы» показывают себя лучше, – объясняет Ангелина Волосарь. – Кроме того, именно «шиповка» обеспечивает сцепление на слякоти или на дороге, политой реагентами, где «липучка» менее безопасна. Но вот на снегу обыкновенные и шипованные шины справляются одинаково хорошо.
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На дорогах гололедица: советы для водителей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК