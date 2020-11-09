На доплаты медикам на фоне COVID-19 направлено более 350 миллионов рублей

, – отметил Игорь Петришенко.Что касается стоимости лечения одного пациента с коронавирусом, то, как уточнил вице-премьер, она зависит от степени тяжести состояния пациента., – пояснил он.По информации Игоря Петришенко, создан запас средств индивидуальной защиты для медучреждений на 45 дней, он постоянно пополняется с учетом расходования., – подчеркнул вице-премьер.