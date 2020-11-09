На доплаты медикам по Указу от 16 апреля 2020 года № 131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" направлено более 350 миллионов рублей. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
"Учитывая особую опасность работы в условиях COVID-19, был принят Указ № 131, который позволил поддержать и стимулировать медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Указанные надбавки выплачены более чем 51 тысяче работников здравоохранения, на эти цели направлено свыше 350 миллионов рублей", – отметил Игорь Петришенко.
Что касается стоимости лечения одного пациента с коронавирусом, то, как уточнил вице-премьер, она зависит от степени тяжести состояния пациента. "В среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения составляет расчетно около 2,2 тысячи рублей (при пребывании в стационаре 11–12 дней). При этом один койко-день лечения пациента с COVID-19 в отделении анестезиологии-реанимациистоит около 800 рублей", – пояснил он.
По информации Игоря Петришенко, создан запас средств индивидуальной защиты для медучреждений на 45 дней, он постоянно пополняется с учетом расходования. "Организация производства в нашей стране собственных СИЗ позволила практически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка", – подчеркнул вице-премьер.
Опубликовано:
347
На доплаты медикам на фоне COVID-19 направлено более 350 миллионов рублей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ