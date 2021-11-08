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  2. На должность пресс-секретаря МВД Беларуси назначена Наталья Сахарчук

На должность пресс-секретаря МВД Беларуси назначена Наталья Сахарчук

Начальником управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел стала подполковник милиции Наталья Сахарчук. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.


До этого офицер более 2-х лет руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

Свой путь в правоохранительных органах Наталья Михайловна начала в 2003 году следователем районного подразделения УСК по Брестской области. Затем долгое время прослужила на различных должностях в областной ГАИ, в том числе почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды.

Напомним, с 2018 года по октябрь 2021-го УИОС руководила Ольга Чемоданова. 

Фото из архива БЕЛТА
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