На Днепре у Жлобина нетрезвый мужчина выпал с лодки - его спасли

Мужчина 1969 года рождения управлял маломерной лодкой, потерял равновесие и оказался в водах реки.

Произошедшее заметили очевидцы и поспешили позвонить в МЧС. Оттуда сигнал передали дежурной смене Жлобинской спасательной станции.

— Вышедший по тревоге катер поднял потерпевшего из реки и доставил на станцию, после чего мужчину передали бригаде скорой помощи, — сообщают в Гомельской областной организации ОСВОД.

Специалисты обращают внимание, что на мужчине был спасательный жилет, что помогло ему остаться в живых.