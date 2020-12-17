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  2. На диалоговой площадке в Кировском районе активисты общественных объединений обсудили вопросы патриотического воспитания и проблему героизации нацизма

На диалоговой площадке в Кировском районе активисты общественных объединений обсудили вопросы патриотического воспитания и проблему героизации нацизма

Путь к месту сбора в Борках спикеры диалоговой площадки превратили в патриотическую акцию – организовали автопробег «За сильную и процветающую Беларусь».  



Борьба за умы молодежи – не сиюминутное дело, а единственное оружие против переписывания истории – память: к таким выводам пришли участники диалоговой площадки в Кировском районе.

Местом для диалоговой площадки по проблематике патриотического воспитания в Кировском районе стала деревня Борки. Такое особенное место – своя Хатынь – есть в каждом уголке Беларуси. Летом сорок второго в один день карателями были зверски убиты 1800 жителей Борок и окрестных деревень. Сегодня о той трагедии здесь напоминает мемориальный комплекс. Он был создан в память о ста двенадцати уничтоженных немецкими оккупантами деревнях Могилевщины. И после масштабной реконструкции был торжественно открыт в июне этого года с участием Президента.  



К мемориалу в Борках участники диалоговой площадки возложили живые цветы. Учитель истории Валентина Яскевич проводит экскурсию. Хотя все собравшиеся – руководители районных предприятий, активисты общественных организаций, педагоги – хорошо знают эту трагичную страницу истории родной земли о сожженных заживо и расстрелянных мирных жителях.



 – Здесь мы проводим уроки мужества для учеников не только нашей школы – приезжают и из других районов, – рассказывает Валентина Яскевич. – Я выпускница истфака БГУ, заканчивала вуз в годы перестройки, когда мы стремились узнать информацию о белых пятнах истории. Сегодня ситуация обратная: переизбыток информации в интернете, социальных сетях. И как неокрепшим умам отличить фейки от исторической правды? Я стараюсь привить своим ученикам критическое отношение к информации. Мы вместе ходим на премьеры фильмов о войне, смотрим на большом экране, а потом обсуждаем, какие исторические факты нашли отражение в картине, а что – фантазия сценариста. Диалоговые площадки – хорошая возможность обменяться взглядами на проблему патриотического воспитания. И я как историк считаю, что факты – упрямая вещь. Мой сегодняшний доклад называется «План «Ост» о нацистской программе истребления целых народов. И я специально к этому разговору сделала подборку из разных источников «Мифы о войне». Когда в некоторых СМИ зарубежных и не только занижают роль советского народа в победе над фашизмом или, наоборот, рисуют героями коллаборационистов, то это рассчитано на тех, кто плохо учил уроки истории.



 На этой диалоговой площадке разгорелись настоящие дискуссии. Кто виноват в том, что молодое поколение не научили Родину любить? С таким вопросом к педагогам на эмоциях обратилась председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова. Она считает, что уже прошло достаточно времени, чтобы принимать решительные действенные меры на местах и восполнять пробелы воспитания не только у детей, но и у их родителей, в трудовых коллективах.




Нужно на законодательном уровне прописать ответственность родителей за воспитание своих детей, а не считать школу единственным ответчиком за пробелы, считает заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 2 Кировска  Татьяна Коршак:

– Наши школьники присутствовали на торжественном открытии мемориального комплекса в Борках, в котором принял участие Президент. И мы часто проводим здесь уроки мужества. Наша школа всегда шефствовала над ветеранами Великой Отечественной, но сегодня, к сожалению, никого из них уже нет в живых. Но мы приглашаем к себе воинов-интернационалистов, ездим в воинские части – даже девчонкам интересно. В школе есть музей: в нем собраны личные вещи наших земляков – от рушников до боевых наград. Мы всегда участвуем в конкурсах, где ребятам нужно рассказать о своем генеалогическом древе, боевом пути прадеда. Дело в том, что многие благодаря этому начинают узнавать то, о  чем не рассказали им родители. Сегодня некоторые обвиняют школу в недоработках по патриотическому воспитанию. Но есть еще семья, есть интернет, есть вузы и трудовые коллективы – та среда, где оказываются наши ребята, покидая стены школы.


Причину «разброда и шатания» в головах молодых людей сегодня стоит искать не только в невыученных уроках истории: сознание определяет еще и бытие, считает представитель тысячного трудового коллектива, специалист по идеологической работе ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского» Евгений Пищалин:

– Нашим людям не до забастовок, нам нужно пахать и зарабатывать. Но чем заняться рабочей молодежи вечером – большой вопрос. Кировск – один из немногих райцентров в Могилевской области, где нет даже нормального спортзала. Мне 39, и я еще из того поколения, для которого понятия «Родина», «патриотизм» – не пустой звук. И сегодня, на мой взгляд, не хватает мероприятий, которые бы сплачивали людей. Их должны организовывать профессионалы, будь то турпоходы, концерты, всевозможные конкурсы, куда бы мы приезжали трудовым коллективом. 



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Фото: САЗОНОВ Андрей
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