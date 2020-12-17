На диалоговой площадке в Кировском районе активисты общественных объединений обсудили вопросы патриотического воспитания и проблему героизации нацизма

Борьба за умы молодежи – не сиюминутное дело, а единственное оружие против переписывания истории – память: к таким выводам пришли участники диалоговой площадки в Кировском районе.Местом для диалоговой площадки по проблематике патриотического воспитания в Кировском районе стала деревня Борки. Такое особенное место – своя Хатынь – есть в каждом уголке Беларуси. Летом сорок второго в один день карателями были зверски убиты 1800 жителей Борок и окрестных деревень. Сегодня о той трагедии здесь напоминает мемориальный комплекс. Он был создан в память о ста двенадцати уничтоженных немецкими оккупантами деревнях Могилевщины. И после масштабной реконструкции был торжественно открыт в июне этого года с участием Президента.К мемориалу в Борках участники диалоговой площадки возложили живые цветы. Учитель истории Валентина Яскевич проводит экскурсию. Хотя все собравшиеся – руководители районных предприятий, активисты общественных организаций, педагоги – хорошо знают эту трагичную страницу истории родной земли о сожженных заживо и расстрелянных мирных жителях.рассказывает Валентина ЯскевичНа этой диалоговой площадке разгорелись настоящие дискуссии. Кто виноват в том, что молодое поколение не научили Родину любить? С таким вопросом к педагогам на эмоциях обратилась председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова. Она считает, что уже прошло достаточно времени, чтобы принимать решительные действенные меры на местах и восполнять пробелы воспитания не только у детей, но и у их родителей, в трудовых коллективах.Нужно на законодательном уровне прописать ответственность родителей за воспитание своих детей, а не считать школу единственным ответчиком за пробелы, считает заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 2 Кировска Татьяна Коршак:Причину «разброда и шатания» в головах молодых людей сегодня стоит искать не только в невыученных уроках истории: сознание определяет еще и бытие, считает представитель тысячного трудового коллектива, специалист по идеологической работе ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского» Евгений Пищалин: