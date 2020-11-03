На диалоговой площадке в Гродно обсудили перспективы реформирования экономики

Вопросы реформирования экономики были в центре внимания участников диалоговой площадки, прошедшей в Гродно. На повестку дня были вынесены ключевые аспекты развития: инвестиционная деятельность, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, модернизация основных фондов, формирование кадрового потенциала, а также экологическая безопасность страны, цифровизация и взаимодействие субъектов хозяйствования с учреждениями образования. Высказать свои идеи в этой сфере изъявили желание более 20 экспертов.
Например, свое предложение в области совершенствования налогового законодательства от имени ОО «Белорусский Союз женщин» вынесла на обсуждение оппонентов, представителей реального сектора экономики и исполнительной власти заместитель декана факультета экономики и управления ГрГУ имени Янки Купалы Светлана Витун:
– Мы предлагаем расширить возможности для самозанятых женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком либо у которых временно отсутствует постоянная работа, чтобы у них была возможность самостоятельно осуществлять различные виды услуг. Для этого необходимо внести корректировки в Налоговый кодекс, которые упростят для них систему отчислений в бюджет.
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник признался, что старается посещать все диалоговые площадки в регионе и отметил, что он согласен с предложением участников сделать эти мероприятия постоянно действующими:
– Это поможет сократить период прохождения предложений между нашими гражданами и органами госуправления. Я думаю, что диалоговые площадки при вузах мы сделаем постоянно действующими для того, чтобы лучше понимать молодое поколение и то, какой запрос у них есть на развитие страны.
Руководитель региона подчеркнул, что отправными точками развития экономики должны стать внедрение инновационных технологий и модернизация производства. Тем не менее необходимо понимать, что эти процессы сокращают необходимость в трудовых ресурсах. В связи с этим надо стимулировать открытие новых производств, чтобы высвобождаемая рабочая сила могла быть трудоустроена, а не пополняла ряды безработных.
Фото Артема Турлая
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На диалоговой площадке в Гродно обсудили перспективы реформирования экономики
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