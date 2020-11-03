На диалоговой площадке в Гродно обсудили перспективы реформирования экономики

Например, свое предложение в области совершенствования налогового законодательства от имени ОО «Белорусский Союз женщин» вынесла на обсуждение оппонентов, представителей реального сектора экономики и исполнительной властипризнался, что старается посещать все диалоговые площадки в регионе и отметил, что он согласен с предложением участников сделать эти мероприятия постоянно действующими:Руководитель региона подчеркнул, что отправными точками развития экономики должны стать внедрение инновационных технологий и модернизация производства. Тем не менее необходимо понимать, что эти процессы сокращают необходимость в трудовых ресурсах. В связи с этим надо стимулировать открытие новых производств, чтобы высвобождаемая рабочая сила могла быть трудоустроена, а не пополняла ряды безработных.Фото Артема Турлая