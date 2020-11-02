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  2. На диалоговой площадке в Гомеле обсудили важные для развития экономики вопросы

На диалоговой площадке в Гомеле обсудили важные для развития экономики вопросы

Точки экономического роста. Стимулирование внутреннего спроса.  Кредитование. Повышение эффективного госрегулирования в экономике путем перехода от административно-командных к рыночным методам. В Гомеле на панельной дискуссии специалисты обсуждали, как заставить национальную экономику работать лучше. Говоря простым языком, как нам стать богаче.


Большой диалог на важнейшие темы – так можно охарактеризовать эту площадку,  где обсуждали вопросы экономики и бизнеса. Эти темы близки каждому, так как от них зависит благосостояние общества, но дискуссируют по ним специалисты – теоретики и практики экономики. Декан экономического факультета Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Андрей Костенко отмечает, за счет чего могут увеличиваться экономические показатели:

– В условиях мирового коронакризиса точки роста для белорусской экономики надо искать внутри. Пытаться улучшить то, что есть. Помимо привлечения инвестиций, необходимо повышать качество и эффективность управления на госпредприятиях. Прежде всего за счет привлечения эффективных руководителей различного уровня, они должны иметь право на риск, защищены законодательно, можно ввести дополнительный материальный стимул для тех, кто привлекает инновационные технологии.


Одна из важных тем, поднятых представителями частного бизнеса, – одинаковое отношение ко всем формам собственности как со стороны властей, так и партнеров. На бумаге все выглядит красиво, в реальности же частник не может на равных конкурировать с госсектором. Модератор площадки – глава администрации свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» Антонина Ежова рассказала, что в диалоге были представлены разные точки зрения: 

– Можно сказать, что эта дискуссия в широком формате. Здесь присутствуют директора крупных государственных предприятий, хозяева частных компаний, ученые-экономисты и представители местной власти. Это люди, которые имеют экономический вес, они готовы обсуждать проблемы, предлагать их решения, вырабатывать новые стратегии, предлагать изменения в законодательстве, чтобы повышать эффективность национальной экономики.  Мне кажется, это одна из самых важных диалоговых площадок, ведь от хорошо работающей экономики напрямую зависит благосостояние нашего народа.     
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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