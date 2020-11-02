На диалоговой площадке в Гомеле обсудили важные для развития экономики вопросы

Большой диалог на важнейшие темы – так можно охарактеризовать эту площадку, где обсуждали вопросы экономики и бизнеса. Эти темы близки каждому, так как от них зависит благосостояние общества, но дискуссируют по ним специалисты – теоретики и практики экономики.отмечает, за счет чего могут увеличиваться экономические показатели:Одна из важных тем, поднятых представителями частного бизнеса, – одинаковое отношение ко всем формам собственности как со стороны властей, так и партнеров. На бумаге все выглядит красиво, в реальности же частник не может на равных конкурировать с госсектором. Модератор площадки –рассказала, что в диалоге были представлены разные точки зрения: