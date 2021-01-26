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  2. На ЧМ по гандболу определились все четвертьфинальные пары

На ЧМ по гандболу определились все четвертьфинальные пары

Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по гандболу стала сборная Катара. Это выяснилось после того, как сами катарцы взяли верх над аргентинцами – 26:25, а сборная Хорватии ничего не смогла противопоставить датчанам – 26:38.


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Даже несмотря на то что команда Дании досрочно обеспечила себе первое место во 2-м секстете, ее поединок с хорватами ожидался с огромным нетерпением. Во-первых, хорваты еще сохраняли шансы на выход в плей-офф. А во-вторых, вывеска у этого матча была достойна финала. Впрочем, борьбы не получилось. Датчане, не знающие очковых потерь на этом чемпионате, добились более чем уверенной победы с разницей в 12 мячей.

В еще одном вчерашнем матче в этой «пульке» японцы одолели сборную Бахрейна – 29:25. И таким образом, итоговая таблица выглядит так: 1. Дания – 10 (5), 2. Катар – 6 (5), 3. Аргентина – 6 (5), 4. Хорватия – 5 (5), 5. Япония – 3 (5), 6. Бахрейн – 0 (5).

Еще три встречи состоялись накануне в 1-й группе. В игре команд, которые ранее гарантировали себе участие в плей-офф, испанцы не оставили шансов венграм – 36:28. Бразильцы нокаутировали сборную Уругвая – 37:17. А немцы и поляки сыграли вничью – 23:23. В этом секстете итоговое положение команд выглядит так: 1. Испания – 9 очков (5 матчей), 2. Венгрия – 8 (5), 3. Германия – 5 (5), 4. Польша – 5 (5), 5. Бразилия – 3 (5), 6. Уругвай – 0 (5).

Позавчера завершилась борьба в 3-й и 4-й группах, из которых в нокаут-раунд шагнули французы, норвежцы, шведы и египтяне. 

На четвертьфинальной стадии мирового первенства состоятся матчи Дания – Египет, Испания – Норвегия, Франция – Венгрия и Швеция – Катар. Все эти игры запланированы на завтра. 29 января пройдут полуфиналы, а 31 января – поединок за третье место и финал.

Белорусская сборная, напомним, преодолела предварительную стадию, но завершила выступление по итогам основного раунда, заняв в 4-й группе пятое место позади шведов, египтян, словенцев, россиян и впереди команды Северной Македонии. На этом чемпионате мира подопечные Юрия Шевцова поделили очки с россиянами (32:32) и шведами (26:26), обыграли команды Южной Кореи (32:24) и Северной Македонии (30:26) и уступили словенцам (25:29) и египтянам (26:35).
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Фото: РЕЙТЕР
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