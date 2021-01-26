На ЧМ по гандболу определились все четвертьфинальные пары

Даже несмотря на то что команда Дании досрочно обеспечила себе первое место во 2-м секстете, ее поединок с хорватами ожидался с огромным нетерпением. Во-первых, хорваты еще сохраняли шансы на выход в плей-офф. А во-вторых, вывеска у этого матча была достойна финала. Впрочем, борьбы не получилось. Датчане, не знающие очковых потерь на этом чемпионате, добились более чем уверенной победы с разницей в 12 мячей.В еще одном вчерашнем матче в этой «пульке» японцы одолели сборную Бахрейна – 29:25. И таким образом, итоговая таблица выглядит так: 1. Дания – 10 (5), 2. Катар – 6 (5), 3. Аргентина – 6 (5), 4. Хорватия – 5 (5), 5. Япония – 3 (5), 6. Бахрейн – 0 (5).Еще три встречи состоялись накануне в 1-й группе. В игре команд, которые ранее гарантировали себе участие в плей-офф, испанцы не оставили шансов венграм – 36:28. Бразильцы нокаутировали сборную Уругвая – 37:17. А немцы и поляки сыграли вничью – 23:23. В этом секстете итоговое положение команд выглядит так: 1. Испания – 9 очков (5 матчей), 2. Венгрия – 8 (5), 3. Германия – 5 (5), 4. Польша – 5 (5), 5. Бразилия – 3 (5), 6. Уругвай – 0 (5).Позавчера завершилась борьба в 3-й и 4-й группах, из которых в нокаут-раунд шагнули французы, норвежцы, шведы и египтяне.На четвертьфинальной стадии мирового первенства состоятся матчи Дания – Египет, Испания – Норвегия, Франция – Венгрия и Швеция – Катар. Все эти игры запланированы на завтра. 29 января пройдут полуфиналы, а 31 января – поединок за третье место и финал.Белорусская сборная, напомним, преодолела предварительную стадию, но завершила выступление по итогам основного раунда, заняв в 4-й группе пятое место позади шведов, египтян, словенцев, россиян и впереди команды Северной Македонии. На этом чемпионате мира подопечные Юрия Шевцова поделили очки с россиянами (32:32) и шведами (26:26), обыграли команды Южной Кореи (32:24) и Северной Македонии (30:26) и уступили словенцам (25:29) и египтянам (26:35).