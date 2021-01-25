ОСВОД совместно с администрацией Заводского района Минска планирует ходатайствовать в Мингорисполком о создании круглогодичного поста спасателей на акватории Чижовского водохранилища. Об этом пишет Минск-Новости.
Об этом заявил на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию города председатель МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько.
Сейчас на водоеме работает сезонный пост, но уже давно есть потребность в постоянном. Это отражено и в статистике МГО ОСВОД. За период 2016–2020 гг. зимой на водоемах и водотоках столицы утонули 14 человек, спасли жизнь 121. По сравнению с предыдущими годами 2020-й унес жизни меньшего количества человек.
Среди главных причин трагедий – зимняя рыбалка и выход на тонкий лед, пренебрежение правилами безопасности. Бывали и случаи, когда пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. За прошлые пять зим в Минске утонули шесть рыбаков, в том числе четыре – в состоянии алкогольного опьянения. Выход на тонкий лед стал причиной семи смертей, двое утонувших были пьяны.
Фото: БЕЛТА
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На Чижовском водохранилище может появиться круглогодичный пост спасателей
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