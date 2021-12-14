На БУТБ совершена первая транзитная сделка между резидентами КНР

На Белорусской универсальной товарной бирже сегодня совершена первая транзитная сделка между резидентами Китайской Народной Республики. Компания из Гонконга продала фирме из материкового Китая партию говядины объемом 80 тонн на сумму 354 тысячи долларов. Раньше подобные сделки заключались преимущественно компаниями из России и стран Прибалтики для страхования внешнеторговых рисков.

– Применение биржевых торгов как механизма хеджирования – признак доверия к белорусской площадке со стороны представителей китайского бизнеса. У обоих участников транзитной сделки уже был положительный опыт работы через биржу, но контракты заключались с белорусскими предприятиями. Убедившись в надежности механизма, китайские участники решили воспользоваться нашей торговой платформой исключительно для минимизации риска неисполнения обязательств контрагентом. По сути, это новый этап развития сотрудничества Беларуси и Китая в сфере биржевой торговли, когда на экспорт поставляется не товар, а услуга по обеспечению исполнения внешнеторгового контракта. Рассчитываем, что эта пилотная сделка послужит хорошим примером для других китайских компаний и в дальнейшем объемы транзитной торговли с участием резидентов КНР будут расти, – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

По состоянию на 1 декабря 2021 года на БУТБ аккредитованы 64 компании из КНР, что в два раза больше, чем в 2020-м. Через биржу в Китай в основном поставляются пиломатериалы, рапсовое масло и сахар, закупаются стальные трубы, листовой прокат и другие изделия из черных металлов.