На БУТБ растет спрос на новогодние товары – в первые две недели декабря совершено около 60 сделок

На Белорусской универсальной товарной бирже заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов. Ассортимент в основном представлен на биржевой В2В-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения. Активно за последнюю неделю выросло предложение светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. К примеру, только по осветительным гирляндам более 400 заявок.



В пресс-службе БУТБ отмечают, что для некоторых отечественных предприятий и организаций использование биржевой площадки для закупки новогодних товаров стало традиционным.



– В первые две недели декабря совершено порядка 60 сделок по продаже товаров для новогодних и рождественских праздников. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает 14–17 процентов. С другой стороны, наша площадка служит дополнительным каналом сбыта для отечественных производителей. Например, кондитерские фабрики реализуют на биржевых торгах шоколадные конфеты, печенье, пряники и вафли, в том числе на экспорт, – сообщили в пресс-службе.



По итогам 11 месяцев 2021 года сумма сделок на В2В-площадке БУТБ выросла на 19 процентов – до 471 миллиона рублей. В структуре продаж преобладали товары для строительства, машины, механизмы и оборудование.