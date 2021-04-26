На БУТБ растет конкуренция на торгах ветпрепаратами – цены на некоторые лоты снижаются в разы

– добавили в БУТБ.Биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 года. Цель проекта – предоставить белорусским предприятиям агропромышленного комплекса эффективный механизм закупок востребованной продукции. Ожидается, что с приходом на торги крупных игроков уже по итогам января – апреля объемы реализации ветпрепаратов будут выше, чем за весь прошлый год.