В первом квартале 2021 года белорусские сельхозпредприятия закупили на Белорусской универсальной товарной бирже ветеринарные препараты на 6,9 миллиона рублей. Для сравнения, за весь прошлый год объем сделок с этими товарами составил 8,9 миллиона рублей. Ключевым фактором, обеспечившим рост, стал высокий уровень конкуренции среди поставщиков. Это привлекло на биржевую площадку крупнейших представителей аграрного сектора, сообщили в пресс-службе БУТБ.
– В торгах ветпрепаратами регулярно участвуют около 50 продавцов, что создает максимально благоприятные условия для покупателей. В конкурентной борьбе цены на некоторые лоты снижаются более чем в два раза. Благодаря этому только за первый квартал отечественные сельхозпредприятия сэкономили на закупках свыше 330 тысяч рублей. При этом, видимо, срабатывает эффект сарафанного радио, поскольку за последние два месяца на биржевую площадку пришли ведущие птицефабрики страны, включая таких гигантов, как солигорская и витебская. Оба предприятия уже активно совершают сделки, – добавили в БУТБ.
Биржевые торги ветеринарными препаратами проводятся на БУТБ с 14 мая 2020 года. Цель проекта – предоставить белорусским предприятиям агропромышленного комплекса эффективный механизм закупок востребованной продукции. Ожидается, что с приходом на торги крупных игроков уже по итогам января – апреля объемы реализации ветпрепаратов будут выше, чем за весь прошлый год.
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На БУТБ растет конкуренция на торгах ветпрепаратами – цены на некоторые лоты снижаются в разы
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