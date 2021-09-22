На БУТБ прошли крупнейшие с начала года торги молочным сырьем

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли крупнейшие в этом году торги сырым коровьим молоком. Во время торговой сессии заключено 14 сделок на покупку сырого коровьего молока экстра и высшего сорта на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба БУТБ.





– Молочное сырье входит в пятерку самых востребованных товаров сегмента АПК, которые реализуются на внутреннем рынке через биржевую площадку. По итогам 8 месяцев этого года продажи сырого молока выросли на 11 процентов, до 81,3 миллиона рублей. Конечно, наибольший интерес проявляют молокопроизводители, поскольку для них это возможность продать свою продукцию по справедливой рыночной цене, сформированной соотношением спроса и предложения. Например, сейчас на внебиржевом рынке за тонну экстры молочная ферма может получить в среднем 80–85 копеек, на биржевых торгах цена доходит до 1 рубля и выше. То есть выгода очевидна. В свою очередь молокопереработчики приходят на биржу из-за прозрачности торгового механизма, доступа к поставщикам сырья из различных регионов страны и минимального уровня риска – за эти преимущества они готовы немного переплатить, –прокомментировали в пресс-службе.

За январь–август 2021 года объем реализации сельхозпродукции на биржевых торгах составил в стоимостном выражении 926 миллионов рублей, что на 54 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты масличных культур, кормовые добавки, мясо и сырое молоко. На экспорт преимущественно поставлялось рапсовое масло, молочная продукция, свекловичный жом и дубленый полуфабрикат «вет-блю».

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