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  2. На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

Уборку этой культуры сельхозпредприятия региона ведут на последних площадях. Из 5,4 тысячи гектаров обмолочено около 90 процентов. С каждого гектара собирают в среднем 51,1 центнера зерна. В прошлом году урожайность была ниже 40 центнеров на круг.

Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что Малоритский, Каменецкий, Березовский, Столинский районы первыми в области завершили уборку озимого ячменя. В Жабинковском районе на 10 июля оставалось всего около процента. На последних гектарах, отведенных под эту культуру работала техника и в остальных регионах.

Зерно нового урожая уже поступило на переработку на комбикормовые заводы. Тем временем, хозяйства приступают к обмолоту озимого рапса, площадь которого в области в сравнении с прошлым годом увеличили до 57,5 тысячи гектаров. Перезимовал он неплохо. Весной, в связи с продолжительными заморозками и долгим отсутствием осадков специалистам пришлось всерьез поволноваться за состояние посевов. В оптимальные сроки были проведены подкормки, растения обработали от болезней. В итоге виды на урожай не хуже, чем в прошлые сезоны. В этом убеждаются, например, в ОАО "Бездеж-Агро" Дрогичинского района, где маслосемена уже обмолачивают и доставляют на доработку.

Можно сказать, что первые дни - это репетиция жатвы. На Брестчине, по оценкам специалистов, она прошла неплохо. В Ивановском районе урожайность озимого ячменя составляет 61,4 цетнера против 44,5 центнера в прошлом году, в Брестском - 58,5 центнера (33,6), в Барановичском - 72,3 центнера (57,7). Отдача этой культуры выше прошлогодней в каждом регионе, где ее возделывают. Маслосемян озимого рапса хозяйства пока намолачивают по 20,9 центнера на круг - на 0,6 центнера больше, чем в прошлом году. Однако уборка еще в самом начале. На уровне 23,1 центнера с гектара урожайность в Ивацевичском, 24,8 - в Каменецком, 32,5 - в Ивановском районах.


Фото Павла Малыщицкого

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