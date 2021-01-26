За последние пять лет на Брестчине наименьший показатель по убийствам, кражам, разбоям. Такую информацию озвучили сегодня на коллегии УВД Брестского облисполкома. В регионе сократилось количество преступлений по линии уголовного розыска, наркопреступности, домашнего насилия.
Однако, как отметил на коллегии начальник УВД Брестского облисполкома генерал-майор Александр Астрейко:
– Впервые за последние пять лет в регионе заметен рост количества киберпреступлений. Почти в три раза. В основном – хищения с использованием компьютерной техники. Основная категория потерпевших – пожилые граждане. Приятно отметить, что количество ДТП за прошлый год сократилось на 8%, а также снижен уровень детского дорожно-транспортного травматизма.
В свою очередь заместитель министра МВД РБ генерал-майор милиции Сергей Хоменко, присутствовавший на мероприятии, поблагодарил личный состав милиции Брестчины за обеспечение должного уровня общественной безопасности в регионе:
– Самое ценное, что у нас есть, это люди, поэтому мы должны сделать все необходимое для их безопасности.
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На Брестчине за минувший год уровень преступности наименьший в республике
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ