Утром 29 октября неизвестный замкнул проводом рельсы – это привело к внештатному срабатыванию сигнализации. Также злоумышленник привел поезд в непригодное для эксплуатации состояние, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Беларуси.
Инцидент произошел около деревни Тевли Кобринского района. Из-за внештатного срабатывания сигнализации незапланированно остановился поезд Барановичи – Брест. Также в СК уточнили, что после этого неизвестный, открыв кран, осуществил развоздушивание тормозной системы поезда, приведя его в непригодное для эксплуатации состояние. Произошедшее привело к задержке двух поездов: данного и следующего за ним в попутном направлении.
– По данному факту Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) УК РБ. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится работа по установлению лица, совершившего преступление, – отметили в комитете.
В СК напомнили, что за умышленное разрушение, повреждение или приведение иным образом в непригодное для эксплуатации состояние транспортных средств, путей сообщения и сооружений на них, а также средств сигнализации или другого транспортного оборудования предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию либо иные тяжкие последствия.
Фото: Следственный комитет
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На Брестчине возбудили уголовное дело за выведение из строя поезда и сигнализации
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