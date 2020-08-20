На Брестчине валовой сбор зерна превышает прошлогодний на 135 тысяч тонн

В Брестской области осталось убирать меньше двух процентов зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы. Колосовые в регионе сжаты полностью. В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отметили, что валовой сбор зерна достиг 1 миллиона 331 тысячи тонн и вырос в сравнении с прошлогодним на 135 тысяч тонн.

В Брестском районе намолотили 82 тысячи тонн зерна при средней урожайности 45 центнеров с гектара. На жатве много рекордов. Виктор Охман из ОАО "Молодая гвардия" перевез более 2 тысяч тонн зерна и вышел в лидеры районного соревнования среди молодых водителей.

В коллективе о нем говорят: "Где родился, там и пригодился". Вырос Виктор в многодетной семье, где ребятишкам с малых лет прививали любовь к труду. Его отец тоже работал в хозяйстве водителем. Сюда пришел и сын, хотя после окончания школы поначалу выбрал другую специальность. Руководство сельхозпредприятия отзывается о нем как о старательном, ответственном работнике.

С трудовой победой Виктора Охмана поздравила председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК Елена Просмыцкая, которая вручила ему ценный подарок и пожелала достичь новых высот.

Благодарственными письмами управления по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского райисполкома и райкома профсоюза работников АПК, ценными подарками отмечены повара ОАО "СГЦ "Западный" Татьяна Матусевич и Ольга Шумская, которые готовили участникам страды вкусные обеды. Их коллега Валерий Якушин удостоен наград Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, а также обкома профсоюза работников АПК.





Лидеров жатвы в Прибужье чествовал также Брестский обком профсоюза банковских и финансовых работников. Заслуженные награды получили механизаторы ОАО "СГЦ "Западный" Сергей Пучик, Александр Суздальцев и Андрей Гинч.

В области приступили к севу озимого рапса. Семена этой культуры заделаны почти на трети отведенных площадей. Прошедшие местами дожди позволят хозяйствам в ближайшие дни ускорить темпы. В посевной кампании участвуют многие из тех, кто старательно потрудился на жатве. Сейчас они заботятся об урожае будущего года.

Фото Павла БОГУША