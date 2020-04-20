На Брестчине в разгаре сев кукурузы и сахарной свеклы, посадка картофеля

Несмотря на то что погода пока не радует теплом, аграрии Брестской области наращивают темпы полевых работ. Главная задача — взять влагу, которой из-за долгого отсутствия осадков не хватает.





В СУП "Хотиславский" Малоритского района одними из первых на Брестчине посеяли ранние зерновые культуры, теперь перешли на поля, отведенные под кукурузу. Земля уже пылит, хотя еще несколько недель назад на низинные участки было не войти.

Мощный "Кировец" механизатора Андрея Нущика, поощренного по итогам начального этапа посевной благодарственным письмом и ценным подарком Брестского обкома профсоюза работников АПК, всегда на передовой. Андрей занят подготовкой почвы. На него равняются остальные участники посевной. Сбавлять темпы никак нельзя — следом идут сеялки.





В связи с неблагополучной эпидситуацией кабины тракторов, автомобилей в "Хотиславском" обрабатывают антисептиком. Есть дезинфицирующие средства в ремонтных мастерских и других производственных объектах, строгий санитарный режим соблюдают на молочно-товарных комплексах. В остальном все обыденно. Директор хозяйства Сергей Шельпук констатирует, что в коллективе никто не паникует. Люди спокойно, добросовестно выполняют свою работу.

Так же трудятся и в УП "Борковское" Березовского района. Площади под кукурузу увеличили до тысячи гектаров. Ставку в хозяйстве уже не первый сезон делают как на отечественные, так и импортные гибриды, возделывая примерно в одинаковых объемах. Такую тактику считают оправданной в связи с погодными аномалиями, повторяющимися каждый год. В хозяйстве постоянно анализируют, какие сорта и каких производителей дают наилучшую отдачу. Им и отдают предпочтение.





В ОАО "Беловежский" Каменецкого района при возделывании на силос неплохо зарекомендовал себя отечественный сорт "Полесский 212". В нынешнем году к севу приступили в конце первой декады апреля. Задействовали сразу 7 посевных агрегатов. За смену прибавляют по 250—300 гектаров. В целом под кукурузу отвели 6,7 тысячи гектаров, из которых около половины уже засеяли.

Расширили посевы кукурузы и в ОАО "Радостовский" Дрогичинского района, увеличив их почти на треть. 230 и 90 гектаров соответственно отвели на зерно и семена, 680 гектаров — на силос. Главный аргумент — засухоустойчивость культуры. Сеять ее стараются быстрее, чтобы взять влагу.





Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко пояснил sb.by, то на участниках ярового сева в регионе сейчас основная нагрузка:

— В хозяйствах посеяли 10 тысяч гектаров кукурузы — около десятой части от плана. К концу текущей недели должны рассчитаться с сахарной свеклой. Посадили более 3,8 тысячи гектаров картофеля (24 процента к заданию), активизировали вторую подкормку озимых культур. Нынешняя весна экзаменует сельчан на прочность, но этот этап нужно пройти ответственно, чтобы быть с урожаем.

Фото автора и Ивана Леончика

