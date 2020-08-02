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  2. На Брестчине продолжают чествовать лидеров жатвы и мониторят условия работы ее участников

На Брестчине продолжают чествовать лидеров жатвы и мониторят условия работы ее участников

Уборка урожая в регионе проходит четко и организованно. В Брестском районе в жатве задействовано 89 экипажей комбайнеров, 94 водителей, занятых на отвозке зерна. На 27 зерносушильных комплексах более ста операторов дорабатывают собранный урожай. Водители и механизаторы обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими аптечками. 

На контроле Брестского райкома профсоюза работников АПК, еще с весны, когда начались полевые работы, организация горячего питания. На время уборочной кампании во всех сельхозорганизациях района участников страды кормят дважды в день. Стоимость обедов и полдников частично компенсируют сами хозяйства. ОАО "Остромечево" и ОАО "Чернавчицы", к примеру, берут на себя 90 процентов этих расходов, в ОАО "СГЦ "Западный", ОАО "Племзавод "Мухавец, ОАО "Брестский аграрий" - 80 процентов.

Райком профсоюза работников АПК приобрел 6 комплектов столовой мебели для организации питания в поле. Руководитель организации Елена Просмыцкая рассказала sb.by, что их получили ОАО "За мир", ОАО "Молодая гвардия", ОАО "Племзавод "Мухавец" и другие хозяйства:

- Урожай нынешнего года дает хлеборобам возможность демонстрировать неплохие результаты. Водитель ОАО "Остромечево" Александр Давидюк первым в Брестском районе перевез от комбайнов тысячу тонн зерна. С этим достижением его тепло поздравил председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук, вручив заслуженные награды. Поощрили остромечевского лидера также райком профсоюза работников АПК и администрация сельхозпредприятия.

В Ивановском районе свои герои жатвы. Экипаж Анатолия Вороновича и Николая Пакало из ОАО "Снитово-Агро" раньше всех превысил тысячный намолот. Вслед за ними знаковый рубеж преодолели комбайнеры Григорий Дашкун и Михаил Козак из этого же хозяйства. Первыми водителями, перевезшими тысячу тонн зерна, в Ивановском районе стали Сергей Бартош и Александр Шиколай из ОАО "Агро-Мотоль".

На утро 2 августа в Брестской области убрали 55 процентов зерновых и зернобобовых культур, намолотив более 774 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность - 41,7 центнера с гектара. Кстати, в последние дни отдача хлебной нивы в регионе повышается. 1 августа она составила 42,4 центнера с гектара.

Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК

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