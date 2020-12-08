На Брестчине приступили к ремонту техники, которая понадобится на посевной

В ОАО "Вознесенский" Жабинковского района приступили к ремонту энергонасыщенных тракторов, почвообрабатывающих и посевных агрегатов., – отмечаетКонечно, позаботились и о запчастях. Благодаря тому, что технику не перестают восстанавливать весь сезон, энергонасыщенным тракторам затратный ремонт не потребуется. Два "Джон Дира" по весне задействуют в основном на севе яровых культур. В строю один из двух К-701. Во втором нужно устранить неполадки в коробке передач, на что специалистам потребуется около двух недель. Задолго до ярового сева будут в строю и "Беларус-3022", плуги, культиваторы, комбинированные посевные агрегаты, машины для внесения минеральных и органических удобрений, а также другая техника.В хозяйстве до прихода первых морозов завершили подъем зяби, вспахав 1150 гектаров и перевыполнив план. Весной возвращаться к этой работе практически не потребуется.Подготовку техники к весенним работам ведут во многих сельхозпредприятиях области. В Брестском районе все машины, освободившиеся от полевых работ, поставили на длительное хранение. Только тракторов в хозяйствах насчитывается свыше 500 единиц, в том числе 66 энергонасыщенных. В технике, подлежащей ремонту, проведена дефектовка, составлены четкие графики ее возврата в строй. Так, почвообрабатывающие и посевные агрегаты должны быть отремонтированы до начала следующего года, кормоуборочная техника поставлена на линейку готовности до 1 марта, зерноуборочные комбайны – до 1 июня.рассказал sb.by, что в целях оперативного ремонта техники созданы звенья из механизаторов, слесарей, токарей, сварщиков:Кстати, такой же опыт активно применяется и в других районах Брестской области.Фото: Светлана Кислая