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На Брестчине приступили к переработке сахарной свеклы

В нынешнем сезоне из-за неблагоприятной погоды с уборкой этой культуры в области пришлось повременить. Такая тактика себя оправдала, убеждаются в хозяйствах. 


  В ОАО "Агрокомбинат "Мир" Барановичского района обширные площади под сахарную свеклу отводят каждый год. Нынче к уборке приступили в последних числах сентября, когда корнеплоды достигли нужной сахаристости. За первый месяц осени они добавили и в массе. 

- Только к концу сентября сахаристость приблизилась к 16 процентам, - поясняет генеральный директор сельхозпредприятия Виталий Кременевский. - И урожайность подросла до 390 - 400 центнеров с гектара. Сказались затяжная холодная весна, а также неоднократные летние засухи, не позволившие урожаю сформироваться в оптимальный срок. 

В первую очередь  в хозяйстве убирают худшие участки, сильнее всего пострадавшие от неустойчивой погоды. Задействован высокопроизводительный комбайн "Холмер", на котором посменно трудятся опытные механизаторы Михаил Каштальян и Сергей Галик. В темное время суток работают при свете фар. Процесс не останавливают. Прямо с поля урожай доставляют на свеклоприемный пункт, откуда по железной дороге его отправят на ОАО "Жабинковский сахарный завод". 
Сладкие корнеплоды в ОАО "Агрокомбинат "Мир" предстоит убрать на 680 гектарах. Госзаказ по ее реализации в объеме 26 тысяч тонн в хозяйстве намерены выполнить. Урожайность по ходу уборки увеличивается, растет и сахаристость. 


Крупные площади под эту культуру отвели в ОАО "Крошин" и ОАО "СтоловичиАгро" Барановичского района. В целом на Брестчине ее посевы в нынешнем сезоне составляют 16,6 тысячи гектаров - на 2,2 тысячи гектаров меньше, чем в прошлом году. К уборке аграрии приступили в начале третьей декады сентября. На Жабинковском сахарном заводе несколько дней накапливали сырье, доставляемое сюда, в основном, автомобильным транспортом. В эти выходные начали переработку сладких корнеплодов. 
Более поздний срок уборки в некоторой степени способствовал тому, что урожайность сахарной свеклы увеличилась. Если в начале уходящей недели она была ниже прошлогодней, то постепенно сравнялась. Сейчас с каждого гектара в сельхозпредприятиях Брестчины накапывают в среднем по 400 центнеров корнеплодов. Год назад было по 399 центнеров. Сахаристость пока ниже, чем в минувшем сезоне. Нынче она составляет 14,82 процента против прошлогодних 16,28. По республике этот показатель на уровне 15,6 процента. 

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома отмечают, что имеющихся ресурсов  в области достаточно, чтобы в оптимальный срок убрать весь урожай и доставить его на переработку. 


kurets@sb.by     Фото Светланы КИСЛОЙ 
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