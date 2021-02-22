На Брестчине некоторые хозяйства полностью готовы к посевной

Такой вариант заранее учли в ОАО "Вознесенский" Жабинковского района и к началу третьей декады февраля выставили на линейку готовности всю технику, которая потребуется на посевной и других работах. Одними из первых на Брестчине сельхозмашины хозяйства прошли техосмотр. Как оказалось, предъявляемым требованиям они отвечают на сто процентов.Холодной зимой люди работали в комфортных условиях, что отразилось не только на темпах, но и на качестве ремонта. В мастерских оборудовано экономное отопление, сделан уютный учебный класс, на каждом рабочем месте техника безопасности соблюдается беспрекословно. Недавно ремонтные мастерские признаны лучшими в области по созданию комфортных условий труда в зимний период и наведению порядка.отмечает, что к ремонту в коллективе отнеслись очень ответственно:В "Вознесенском" 25 тракторов. Во время техосмотра ни к одному из них у принимающих "экзамен" специалистов не было замечаний. В идеальном состоянии самоходные опрыскиватели, машины для внесения органических и минеральных удобрений, а также другая техника.В прошлом году от зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве получили рекордную отдачу – 67 центнеров с гектара, озимого ячменя – 96 центнеров на круг. Директор ОАО "Вознесенский" Надежда Кондратюк не сомневается, что все шансы повторить успех есть в нынешнем сезоне:В эти дни техосмотр сельхозмашин проходит и в остальных хозяйствах района. Первый заместитель Жабинковского райисполкома, начальник райсельхозпрода Александр Кучинский рассказал, что наиболее активно после "Вознесенского" этот процесс налажен в ОАО "Хмелево", ОАО "Орепичи", ОАО "Матеевичи", ОАО "Рогознянский" и других сельхозпредприятиях. К началу марта вся техника будет готова к выходу в поле.Фото Светланы КИСЛОЙ