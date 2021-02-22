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На Брестчине некоторые хозяйства полностью готовы к посевной

В выходные на юго-западе Брестской области солнце пригрело до 7 градусов тепла. Слежавшийся снег быстро сходит, а на ближайшие дни синоптики обещают еще больший плюс. Это значит, что до выхода аграриев в поле осталось совсем немного. 


Такой вариант заранее учли в ОАО "Вознесенский" Жабинковского района и к началу третьей декады февраля выставили на линейку готовности всю технику, которая потребуется на посевной и других работах. Одними из первых на Брестчине сельхозмашины хозяйства прошли техосмотр. Как оказалось, предъявляемым требованиям они отвечают на сто процентов. 

Холодной зимой люди работали в комфортных условиях, что отразилось не только на темпах, но и на качестве ремонта. В мастерских оборудовано экономное отопление, сделан уютный учебный класс, на каждом рабочем месте техника безопасности соблюдается беспрекословно. Недавно ремонтные мастерские признаны лучшими в области по созданию комфортных условий труда в зимний период и наведению порядка.  


Главный инженер ОАО "Вознесенский" Андрей Головейко отмечает, что к ремонту в коллективе отнеслись очень ответственно: 

– В двух "Кировцах" перебрали все узлы и детали, начиная от двигателей, коробок передач и заканчивая подвеской. Один из этих тракторов задействуем на подготовке почвы, другой уже сейчас готов к трамбовке травяных кормов. В исправном состоянии два "Джон Дира", которые в сцепке с посевными агрегатами "Хорш" и "Квернеланд" будут заняты на севе яровых культур. На ходу и МТЗ-3022. 

В "Вознесенском" 25 тракторов. Во время техосмотра ни к одному из них у принимающих "экзамен" специалистов не было замечаний. В идеальном состоянии самоходные опрыскиватели, машины для внесения органических и минеральных удобрений, а также другая техника. 


В прошлом году от зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве получили рекордную отдачу – 67 центнеров с гектара, озимого ячменя – 96 центнеров на круг. Директор ОАО "Вознесенский" Надежда Кондратюк не сомневается, что все шансы повторить успех есть в нынешнем сезоне: 

– В минувшем году уже в конце марта в почве местами ощущался дефицит влаги. Благодаря тому, что все технологические операции мы выполнили в срок, провели подкормки, результат получили великолепный. Нынче на полях много снега, а это, безусловно, хороший знак. 

В эти дни техосмотр сельхозмашин проходит и в остальных хозяйствах района. Первый заместитель Жабинковского райисполкома, начальник райсельхозпрода Александр Кучинский рассказал, что наиболее активно после "Вознесенского" этот процесс налажен в ОАО "Хмелево", ОАО "Орепичи", ОАО "Матеевичи", ОАО "Рогознянский" и других сельхозпредприятиях. К началу марта вся техника будет готова к выходу в поле. 

Фото Светланы КИСЛОЙ
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