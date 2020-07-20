На Брестчине началась массовая жатва

Каждодневному росту темпов уборки благоприятствует жаркая и преимущественно сухая погода, установившаяся в последние дни. Закончив уборку озимого ячменя, сельхозпредприятия продолжают обмолачивать рапс, яровой ячмень, овес, пшеницу, рожь, зернобобовые и другие культуры.





Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Бартош рассказал sb.by, что в области началась массовая уборка зерновых и зернобобовых:

– На сегодняшнее утро в регионе убрано более шести процентов из 337,6 тысячи гектаров этих культур, без учета кукурузы на зерно, гречихи и проса. К жатве из-за дождливой погоды, преобладавшей в июне и отодвинувшей созревание зерновых, приступили позже, чем в прошлом году, но урожайность имеем выше. Озимый ячмень, уборку которого уже завершили, дал по 51,1 центнера зерна с гектара против 43 центнеров в минувшем сезоне. Маслосемян рапса намолачиваем по 26,5 центнера на круг, пшеницы – по 45 центнеров с гектара.





Техника вышла и на зернобобовые. Отдача первых полей обнадеживает – 44 центнера с гектара (год назад было 26,5 центнера).

Общая урожайность зерновых и зернобобовых культур, по словам Сергея Бартоша, тоже лучше, чем в 2019-м. Тогда отдача хлебной нивы была на уровне 36,5 центнера с гектара и превышала результат позапрошлого сезона примерно на пять центнеров. Нынче на круг хлеборобы Брестчины получают по 42,5 центнера зерна.





Делать дальнейшие прогнозы пока преждевременно, отмечают в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, поскольку страда еще в самом начале. Много полеглых хлебов, убрать которые без потерь будет очень непросто. В хозяйствах мобилизуют все силы, чтобы провести жатву в оптимальный срок и взять зерно, выращенное в непростых погодных условиях.





Фото Светланы Кислой