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  2. На Брестчине и Гомельщине завершен сев ранних яровых и зернобобовых

На Брестчине и Гомельщине завершен сев ранних яровых и зернобобовых

По состоянию на утро 8 апреля из 860,9 тысячи гектаров, отведенных под ранние яровые и зернобобовые, засеяно 567 тысяч, сообщает Минсельхозпрод.

На Брестчине и Гомельщине сев уже завершен. На Гродненщине осталась 21 тысяча гектаров, или 17 процентов. На Минщине и Могилевщине работы завершены на 78 и 75 процентов  посевных агрегатов дожидаются 36 и 28 тысяч гектаров соответственно. На Витебщине из 251 тысячи гектаров засеяно 41,5 тысячи.

В целом под яровой сев подготовлено 39,5 процента площадей, или 1034 тысячи гектаров. Завершается подкормка озимых зерновых на зерно  последние 110 тысяч гектаров остались на Витебщине и Гродненщине. Подкормка озимых крестоцветных выполнена на 86,5 процента площадей. Суммарные 54 тысячи гектаров остались за Витебщиной, Гомельщиной и Гродненщиной.

Многолетние травы подкормлены на 60 процентах площадей, или на 547,4 тысячи гектарах. В лидерах Брестчина, Гродненщина и Минщина  работы выполнены на 98,8, 86,5 и 86,1 процента соответственно.

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