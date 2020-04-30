На Брестчине чествуют людей труда

В Пружанском районе накануне Праздника труда подвели итоги работы организаций и предприятий за прошлый год. Первенство стало уже традиционным, в нынешнем сезоне из-за непростой эпидемиологической ситуации его проводили в узком кругу. Тем не менее мероприятие получилось приятным и торжественным.

— В 2019 году все коллективы достигли неплохих результатов, — подчеркнул председатель Пружанского райисполкома Юрий Бисун, вручая заслуженные награды. — Приятно отметить весомый вклад промышленности, торговли, соцкультбыта в общую копилку Пружанщины.

В каждой отрасли определены образцовые организации, на которых должны равняться остальные. Переходящие знамена получили коллективы ОАО "Пружанский молочный комбинат" — за лучшие результаты в развитии экспортного потенциала, ОАО "Агро-Колядичи" — за поддержание на высоком уровне продовольственной безопасности, а также ГУСП "Пружанская ПМК-21" — за успешное внедрение инновационных строительных технологий.

ОАО "Агро-Колядичи", кстати, в 2017 году уже удостаивалось такой высокой награды, получив диплом I степени и переходящее знамя за победу в районном соревновании среди организаций АПК. В 2018 году коллективу предприятия была объявлена Благодарность Президента за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли. И вот высокий класс подтвержден в очередной раз.

Среди промышленных предприятий награды получили также ОАО "Пружанский льнозавод" и "Пружанский завод радиодеталей", среди организаций АПК — ОАО "Ружаны-Агро" и "Великосельское-Агро". Последнее из хозяйств, кстати, отмечено Благодарностью Президента по итогам прошлого года.

Переходящие вымпелы и дипломы вручены коллективам Ружанского сельисполкома, Шеневской средней школы, Муравского СДК и других пружанских учреждений, ставших по итогам 2019 года лучшими в своих номинациях.

Чествование лучших работников разных отраслей накануне Праздника труда прошло и в других регионах Брестской области. На Жабинковщине районную доску Почета украсили фотографии передовиков производства по итогам работы за прошлый год. По достоинству отмечены заслуги 17 лучших работников, коллективов ОАО "Жабинковский", кинотеатра "Юбилейный", Ракитницкой амбулатории и других организаций, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Среди лидеров — главный агроном ОАО "Вознесенский" Лариса Марчук. В минувшем сезоне хозяйство было в лидерах по урожайности зерновых и зернобовых на Брестчине, получило великолепную от сахарной свеклы и других культур.

Ольга Ковальчук почти четверть века трудится в районной ветстанции. Ответственна, трудолюбива, готова всегда выручить и прийти на помощь — так отзываются о ней коллеги. Председатель Жабинковсого райисполкома Виталий Кулак убежден, что самых теплых слов и высоких наград заслуживают все районные передовики.

Фото Сергея Талашкевича