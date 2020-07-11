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На Брестчине чествуют лидеров жатвы

Одними из первых с трудовыми достижениями во время нынешней страды тепло поздравили хлеборобов ОАО "Остромечево" Брестского района. По условиям соревнования, разработанным райкомом профсоюза работников АПК, было определено, что операторы зерноочистительно-сушильных комплексов, первыми доработавшие 2 тысячи тонн зерна, поощряются ценными подарками, а также благодарственными письмами райкома профсоюза и управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Первыми в районе этого рубежа достигли операторы ЗСК-40 ОАО "Остромечево" Валерий Рудчик, Роман Киприянов, Павел Зайцев и Сергей Карабан.

Чествовали остромечевских лидеров прямо на рабочем месте. Вручая им награды, первый заместитель председателя Брестского райисполкома Анатолий Щупленков и руководитель райкома профсоюза работников АПК Елена Просмыцкая подчеркнули, что их вклад в продовольственную безопасность страны очень весом. Директор ОАО "Остромечево" Олег Бурак и председатель первичной профсоюзной организации Любовь Коберна отметили, что к любому поручению эти работники относятся очень ответственно, поэтому они и в числе лучших. В течение года трудятся на разных должностях. В разгар лета становятся участниками жатвы.

Валерий Рудчик - ветсанитар комплекса по откорму и выращиванию крупного рогатого скота в хозяйстве. Прекрасный семьянин, ответственный работник, принимает активное участие в профсоюзной жизни коллектива. Роман Киприянов - каменщик строительного комбината ОАО "Остромечево". Участвовал в строительстве, реконструкции многих объектов. Строителем-каменщиком работает Павел Зайцев. В прошлом году администрация хозяйства предоставила его семье комфортное жилье. Сергей Карабан - рабочий плодоовощного хранилища, в ведущем прибужкском агпропредприятии более 10 лет, вместе с супругой воспитывает троих детей.

Такие они, остромечевские лидеры. Между тем, скоро поздравления и награды найдут лучших комбайнеров, занятых на жатве, водителей, перевозящих зерно на доработку, и других участников ответственной кампании. Урожай зерновых, зернобобовых культур в ОАО "Остромечево" в нынешнем году вырос неплохой, и на его уборке трудятся настоящие профессионалы.


Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК

 

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