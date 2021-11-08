Эксперты уточнили, что медвежья семья обедала недалеко от мыса Харасавэй. Эти звери, как добавили они, выполняют важную функцию: очищают берега Карского моря от падали.
На берегу Карского моря запечатлели обедающих белых медведей
Ученым удалось понаблюдать за семьей обедающих белых медведей. На берег Карского моря близ мыса Харасавэй вынесло тушу кита, которой и полакомились звери. Такая информация опубликована на Instagram-странице Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Лабытнанги).
Эксперты уточнили, что медвежья семья обедала недалеко от мыса Харасавэй. Эти звери, как добавили они, выполняют важную функцию: очищают берега Карского моря от падали.
Эксперты уточнили, что медвежья семья обедала недалеко от мыса Харасавэй. Эти звери, как добавили они, выполняют важную функцию: очищают берега Карского моря от падали.