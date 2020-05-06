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  2. На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.


По информации Минэнерго, на БелАЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. 

"До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме. В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля", — отметили в ведомстве.

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Фото: Александр КУШНЕР
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