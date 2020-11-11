На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска: где нельзя проехать

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По состоянию на 10:00 11 ноября на въезд и выезд из Беларуси закрыты 9 пунктов. На границе с Украиной не работают «Томашовка» (сопредельный украинский пункт – «Пулемец»), «Олтуш» («Пища»), «Невель» («Прикладники»), «Верхний Теребежов» («Городище»), «Глушкевичи» («Майдан Копищенский»). На границе с Польшей закрыты «Песчатка» («Половцы») и «Домачево» («Славатыче»), с Литвой – «Видзы» («Твярячюс») и «Лоша» («Шумскас»).На белорусско-латвийской границе функционируют оба погранперехода.ГПК рекомендует белорусам и постоянно проживающим в республике иностранцам воздержаться от поездок за рубеж в связи с угрозой распространения коронавируса. Лучше отказаться от визитов в сопредельные страны из-за прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы (въезд иностранцев ограничен и объявлен всеобщий карантин минимум до 29 ноября 2020 года).