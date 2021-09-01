На Белорусской АЭС пройдет акция "Единый день безопасности"

В указанный период на экранах коллективного пользования будут показывать профилактические видео. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут проверки противопожарного состояния в жилом фонде предприятия. Тренировки по эвакуации работников из зданий в случае возгорания, лекции и беседы об охране труда, пожарной и электробезопасности, оказанию первой медицинской помощи также запланированы в этот период.– отмечается в опубликованном на сайте сообщении.На БелАЭС уточнили, что все экскурсии в информационных центрах станции проходят бесплатно. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по номерам 8 (01591) 46-605 и 8 (01591) 77-975.