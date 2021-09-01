На Белорусской АЭС пройдет акция "Единый день безопасности"

Профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы запланированы на госпредприятии "Белорусская АЭС". Они пройдут в период с 1 по 10 сентября во время республиканской акции "Единый день безопасности". Такая информация размещена на сайте БелАЭС.
В указанный период на экранах коллективного пользования будут показывать профилактические видео. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут проверки противопожарного состояния в жилом фонде предприятия. Тренировки по эвакуации работников из зданий в случае возгорания, лекции и беседы об охране труда, пожарной и электробезопасности, оказанию первой медицинской помощи также запланированы в этот период.
– Традиционно в дни акции посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции. Гостям не только расскажут о безопасности Белорусской АЭС, но и подарят информационные брошюры, буклеты и листовки, – отмечается в опубликованном на сайте сообщении.
На БелАЭС уточнили, что все экскурсии в информационных центрах станции проходят бесплатно. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по номерам 8 (01591) 46-605 и 8 (01591) 77-975.