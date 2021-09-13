На белорусско-польской границе погиб лось: он стал жертвой заграждений

На польско-белорусской границе возводится забор из колючей проволоки. По этой причине погиб лось на на участке погранзаставы "Беляны" Гродненской погрангруппы. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Животное проломило ограждение при переходе из Польши в Беларусь, получило травмы и пало. Часть польской "концертины" застряла в теле животного.
– Это уже 3-й инцидент, когда от "эффективных мер" сопредельных стран ЕС получают увечья и погибают животные, – пояснили в ГПК.
Напомним, 4 сентября 2021 года произошел похожий случай. На литовско-белорусской границе у погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда запутался в проволоке и погиб лось.