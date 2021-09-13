На белорусско-польской границе погиб лось: он стал жертвой заграждений

Животное проломило ограждение при переходе из Польши в Беларусь, получило травмы и пало. Часть польской "концертины" застряла в теле животного.– пояснили в ГПК.Напомним, 4 сентября 2021 года произошел похожий случай. На литовско-белорусской границе у погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда запутался в проволоке и погиб лось.