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  2. На белорусско-польской границе погиб лось: он стал жертвой заграждений

На белорусско-польской границе погиб лось: он стал жертвой заграждений

На польско-белорусской границе возводится забор из колючей проволоки. По этой причине погиб лось на на участке погранзаставы "Беляны" Гродненской погрангруппы. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете. 


Животное проломило ограждение при переходе из Польши в Беларусь, получило травмы и пало. Часть польской "концертины" застряла в теле животного.

– Это уже 3-й инцидент, когда от "эффективных мер" сопредельных стран ЕС получают увечья и погибают животные, – пояснили в ГПК. 

Напомним, 4 сентября 2021 года произошел похожий случай. На литовско-белорусской границе у погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда  запутался в проволоке и погиб лось. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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