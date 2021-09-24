На белорусско-польской границе обнаружен еще один пострадавший мигрант. Возбуждено уголовное дело

В лесополосе недалеко от белорусско-польской границы обнаружен еще один пострадавший мигрант. По данному факту возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета.
Правоохранительные органы получили информацию об обнаружении в лесополосе недалеко от белорусско-польской границы 25-летнего гражданина Египта. Пострадавший лежал на земле в бессознательном состоянии. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в реанимационное отделение учреждения здравоохранения.
Когда мужчина пришел в сознание, то сообщил следователю, что на территории Польши его вместе с друзьями задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Данный инцидент практически не помнит, поскольку чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать врачей, но получил отказ, после чего потерял сознание.
В рамках уголовного дела допрошен лечащий врач пострадавшего, уточнивший, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения. Доктор добавил, что такое состояние было очень опасным для жизни и здоровья, промедление в оказании медицинской помощи хотя бы на час могло привести к смерти.
Следователи с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент планируется направить просьбу об оказании правовой помощи в компетентные органы Польши.
По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности) Уголовного кодекса Беларуси. Проводится расследование.
Фото: СК