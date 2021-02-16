На белорусских водоемах продолжается профилактическая акция «Рыбалка по правилам»

Профилактическая акция «Рыбалка по правилам» проводится в эти дни на водоемах страны, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (РГОО «БООР»).
– В ходе проведения мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводится усиленный контроль за соблюдением рыболовами Правил при осуществлении лова рыбы зимними жерлицами и поддержанием рыболовами надлежащего санитарного состояния водоемов, – проинформировали в БООР.
Специалисты напомнили, что в соответствии с действующими Правилами рыболовам разрешается использовать орудия рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова. Исключение составляют рыболовы – члены РГОО «БООР», которым разрешено использовать до 10 крючков на рыболова.
– Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством, – подчеркнули в общественной организации. – В соответствии со статьей 15.35 КоАП Республики Беларусь добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, а равно покушение на такую добычу – влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы.
Следует также отметить, что нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в данном районе и в данное время или сроки запрещен либо вес которой превышает установленные нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин. За иные нарушения Правил предусмотрено наложение штрафа до 20 базовых величин.
– Одновременно нарушителям придется возместить и вред, причиненный окружающей среде в результате незаконного изъятия рыбы, – напомнили в БООР. – Например, за незаконно выловленную одну особь щуки рыболову придется заплатить 3 базовые величины, судака — 6 базовых величин.
Фото: БЕЛТА
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На белорусских водоемах продолжается профилактическая акция «Рыбалка по правилам»
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