На «Белагро–2021» выбирают лучший вкус и племенную корову – стрим

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С 1 по 5 июня 2021 в индустриальном парке «Великий камень» проходит выставка «Белагро–2021». Здесь предлагают ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. В 2021 году участие в выставке примут более 410 компаний, которые представят сельскохозяйственную продукцию, оборудование и технику из 16 стран: Беларуси, России, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Литвы, Китая, Польши, Сербии, Швеции, Эстонии, Италии, Дании, Чехии, Иордании. 2 июня на выставке проходят открытые конкурсы «Чемпион вкуса» и «Лучшая племенная корова молочной породы», за которыми мы и понаблюдаем. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!