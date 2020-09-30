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  2. На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию

На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию

Обладателем первого «органического» сертификата стало ООО «Здоровая страна» Берестовицкого района Гродненской области – крупнейшее предприятие по производству органической продукции в республике. 
 – С момента подачи заявки до выдачи сертификата прошло чуть больше месяца. Приятно, что церемония вручения прошла в торжественной обстановке на авторитетном аграрном форуме «Белагро-2020». На рынке четвертый год, все это время работаем по требованиям европейского стандарта; сертификация в соответствии с нормами национального законодательства даст нам конкурентное преимущество в реализации продукции на территории страны.  Возделываем порядка 270 гектаров земель, на которых выращиваем в основном растениеводческую продукцию, ягоды. Владеем самой крупной в республике – около 20 гектаров – плантацией жимолости. Бренд активно развиваем, произведенные нами товары можно найти в крупных продуктовых маркетах, в фирменной торговой точке в Гродно. Значительные объемы экспортируем, – рассказал руководитель ООО «Здоровая страна» Виталий Белоокий.

Органическое сельское хозяйство в республике развивается на протяжении нескольких лет, недавно Беларусь присоединилась к общему движению в этой сфере.  

– В прошлом году вступил в силу Закон "О производстве и обращении органической продукции», создана нормативно-правовая база, два органа по сертификации органической продукции и процессов ее производства. Считаем важным развивать направление, так как сертификация позволяет выходить на международные рыночные площадки, где этот сегмент продукции пользуется большим спросом, – отметила заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович.

В ведомстве добавили, что Госпрограммой развития аграрного бизнеса на следующую пятилетку предусмотрена поддержка организаций, занимающихся органическим сельским хозяйством, в том числе возмещение им затрат на сертификацию. В этой сфере развивается около 30 отечественных организаций, сертифицировано свыше 1600 гектаров земель. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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