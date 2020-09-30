На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию

– рассказалОрганическое сельское хозяйство в республике развивается на протяжении нескольких лет, недавно Беларусь присоединилась к общему движению в этой сфере.– отметилаВ ведомстве добавили, что Госпрограммой развития аграрного бизнеса на следующую пятилетку предусмотрена поддержка организаций, занимающихся органическим сельским хозяйством, в том числе возмещение им затрат на сертификацию. В этой сфере развивается около 30 отечественных организаций, сертифицировано свыше 1600 гектаров земель.