На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию

Обладателем первого «органического» сертификата стало ООО «Здоровая страна» Берестовицкого района Гродненской области – крупнейшее предприятие по производству органической продукции в республике.
– С момента подачи заявки до выдачи сертификата прошло чуть больше месяца. Приятно, что церемония вручения прошла в торжественной обстановке на авторитетном аграрном форуме «Белагро-2020». На рынке четвертый год, все это время работаем по требованиям европейского стандарта; сертификация в соответствии с нормами национального законодательства даст нам конкурентное преимущество в реализации продукции на территории страны. Возделываем порядка 270 гектаров земель, на которых выращиваем в основном растениеводческую продукцию, ягоды. Владеем самой крупной в республике – около 20 гектаров – плантацией жимолости. Бренд активно развиваем, произведенные нами товары можно найти в крупных продуктовых маркетах, в фирменной торговой точке в Гродно. Значительные объемы экспортируем, – рассказал руководитель ООО «Здоровая страна» Виталий Белоокий.
Органическое сельское хозяйство в республике развивается на протяжении нескольких лет, недавно Беларусь присоединилась к общему движению в этой сфере.
– В прошлом году вступил в силу Закон "О производстве и обращении органической продукции», создана нормативно-правовая база, два органа по сертификации органической продукции и процессов ее производства. Считаем важным развивать направление, так как сертификация позволяет выходить на международные рыночные площадки, где этот сегмент продукции пользуется большим спросом, – отметила заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяна Карбанович.
В ведомстве добавили, что Госпрограммой развития аграрного бизнеса на следующую пятилетку предусмотрена поддержка организаций, занимающихся органическим сельским хозяйством, в том числе возмещение им затрат на сертификацию. В этой сфере развивается около 30 отечественных организаций, сертифицировано свыше 1600 гектаров земель.
Опубликовано:
912
На «Белагро-2020» впервые выдали сертификат на органическую продукцию
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ