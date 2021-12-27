На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

, – говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока запланированы работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.