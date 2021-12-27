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  2. На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

Такая информация размещена в Telegram-канале "Минэнерго Официальный".


"27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока запланированы работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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