На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

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"27 декабря 2021 года на Белорусской атомной электростанции завершены работы по загрузке ядерного топлива в активную зону реактора второго энергоблока. В реактор загружены 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках дальнейшей реализации программы физического пуска блока запланированы работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности.