На БелАЭС проводится комплексный мониторинг окружающей среды

Комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды выполняется на Белорусской АЭС. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Коваленко.
"С 2016 года мы занимаемся организацией сети пунктов наблюдений в районе размещения БелАЭС. Работы на пунктах уже ведутся, мы получаем на них данные, от которых будем отталкиваться при анализе влияния атомной электростанции на окружающую среду, — сказал начальник службы. — В дальнейшем, когда лаборатория радиационного контроля окружающей среды БелАЭС начнет свою работу, именно она продолжит выполнять программу комплексного экологического мониторинга в зоне наблюдения АЭС. За Минприроды останется только выполнение контролирующих функций посредством проведения наблюдений на пунктах Национальной системы мониторинга окружающей среды".
В районе БелАЭС с 2017 года функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки Минприроды, состоящая из 10 пунктов измерения, расположенных как в зоне наблюдения АЭС, так и за ее пределами. В ближайшее время в зоне наблюдения будут введены в эксплуатацию еще 10 автоматических пунктов измерения, принадлежащих непосредственно БелАЭС.
Периодичность наблюдений будет определяться регламентом. "На наших пунктах мониторинга отбор проб поверхностных вод осуществляется пять раз в год, почв — ежегодно, отборы проб атмосферного воздуха проводятся ежедневно. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки измеряет мощности дозы гамма-излучения ежеминутно и каждые десять минут передает нам эти данные. В режиме реального времени эта информация передается и коллегам в МЧС", — рассказал начальник службы.
Заместитель генерального директора по научной работе ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны" НАН Беларуси Александр Трифонов сообщил, что их институт также будет проводить мониторинг по всем направлениям. "Этот мониторинг будет осуществляться ежегодно, а в конце года будет выпускаться отчет, который разместят в общей доступности", — отметил он.
Также Александр Трифонов рассказал, что специалистами института были проанализированы различные случаи аварий. "Основная причина аварий — человеческий фактор. В проекте Белорусской АЭС существенно снижено влияние человеческого фактора. Если станция выходит на аварийный режим, системы действуют таким образом, чтобы оператор не мог вмешиваться в работу станции примерно 30 минут, то есть он не может за это время принять ошибочные решения. Это очень важно. Поэтому и удалось достигнуть высоких показателей безопасности БелАЭС", — подчеркнул эксперт.
Фото: БЕЛТА
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На БелАЭС проводится комплексный мониторинг окружающей среды
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