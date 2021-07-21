На Белорусской АЭС прошла общестанционная противопожарная тренировка персонала и сил МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: belaes.by
Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны элементы тушения пожара, порядка допуска в зону контролируемого допуска сил и средств подразделений МЧС. Кроме того, проведено обучение персонала умению идентифицировать возникновение чрезвычайной ситуации, а также проверка готовности к эвакуации и проведению мероприятий по тушению пожара.
Были отработаны навыки и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы или непосредственно самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению, локализации и ликвидации пожара и защиты персонала.
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На БелАЭС прошла противопожарная тренировка персонала и сил МЧС
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