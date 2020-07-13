Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. На базе ВМС США в Калифорнии загорелся корабль – пострадал 21 человек

На базе ВМС США в Калифорнии загорелся корабль – пострадал 21 человек

Универсальный десантный корабль Bonhomme Richard ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает Twitter командования надводных сил американского флота.

Пожар возник в воскресенье, 12 июля, около 08:30 (18:30 по белорусскому времени). «Около 160 моряков находились на борту в этот момент. 18 моряков были транспортированы в местную больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни», – говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что в результате возгорания пострадал 21 человек – 17 моряков и четверо гражданских лиц.


Известно, что судно находилось на техническом обслуживании. Первоначально сообщалось, что возгорание началось после взрыва на борту, однако затем стало известно, что взрыв произошел из-за повышения температуры из-за пожара.

По словам представителя командования Тихоокеанского флота США Филипа Собека, возгорание началось на нижней палубе. «Причины возгорания выясняет следствие», – уточнил контр-адмирал.

Он также добавил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, большинство из них отравились продуктами горения. Кроме того, по данным представителя командования Тихоокеанского флота, на борту корабля находится более 3700 тонн топлива.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard типа Wasp вошел в состав ВМС США в 1998 году. Водоизмещение судна составляет более 28 тысяч тонн, имеет длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Оно рассчитано на 1900 человек личного состава, может размещать на палубах до 20 самолетов вертикального взлета Hurrier и до 46 вертолетов CH-46, а также оснащено зенитно-ракетным вооружением.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Рейтер
Версия для печати
Новости и статьи
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара
ОДКБ созывает экстренное заседание Постоянного совета
В Витебске пьяный водитель врезался в дерево и скрылся с места ДТП
Лукашенко: программа развития юго-восточных регионов Могилевской области должна быть реализована в следующей пятилетке
Погода во вторник: кратковременные дожди и до +23°С
В Минске из-за вспышки ацетона загорелась квартира
Адвокат фигуранта «дела банкиров» Втюрина просит возобновить судебное следствие
Лукашенко: неперспективные деревни нельзя бросать
Лукашенко: за три года мы построим и реконструируем 18 мостов в стране
Лукашенко ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения в предстоящей пятилетке
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Портрет Дориана Грея: этапы написания
В Новогрудском районе проходит конкурс «Ландшафтный дизайн МЧС»
"Прямая линия" с Уполномоченным по делам религий и национальностей пройдет 14 июля
Девушку сбили на переходе в Минске
Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Белорусская филармония вошла в тройку лидеров филармоний СНГ по присутствию в социальных сетях
Умные окна разработали в БГУ
В Мали в ходе протестов погибли 11 человек
Белорусы готовы стать жителями умных городов
Президент посещает Славгородский район
На базе ВМС США в Калифорнии загорелся корабль – пострадал 21 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Технология информационной пандемии
В лесах нацпарка «Браславские озера» идет борьба с жуком-короедом
Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы
Представительница Беларуси на детском «Евровидении» Хелена Мерааи: хочешь развиваться – вперед
Жена Джона Траволты умерла в США
В Витебской области плановые лабораторные исследования по предотвращению заморов рыб будут проведены на 24 водных объектах
В Минобороны Армении сообщили о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана на границе
Майор Евгений Зуев из Полоцка умеет найти ключик к каждому, даже самому непростому ребенку
Под Сенно Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево
Что не так с популярной теорией поколений?
В Гомельской области проанализировали опыт организации выездной торговли: много претензий к температурному режиму
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Гости!
Владимир Гусаков: народность, государственность, патриотизм — основы построения процветающей Беларуси
На Могилевщине за выходные шквалистым ветром повреждены кровли 18 сельскохозяйственных построек
В чем особенности национального отдыха и почему многие усадьбы уже забронированы до осени
Почему растет спрос на загородное жилье
Что ждет цифровые валюты после пандемии
В Глусском районе на мужчине загорелась одежда – во время косьбы он курил
В Москве – очередной этап снятия ограничений
До 72 выросло число жертв наводнений и оползней в Японии
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
В Нижегородской области упал самолет Ан-2
мнение
Михаил КУЧКО
Цифровой слон в молочной лавке
Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше – экзитпол
Соревнования по дрифтингу, ЦТ по истории Беларуси и белорусский лоукостер. Главное за воскресенье
Заяц: Могилевская область уже готова к уборке зерновых
Авторы
СКАНИРУЙТЕ