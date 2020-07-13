На базе ВМС США в Калифорнии загорелся корабль – пострадал 21 человек

Универсальный десантный корабль Bonhomme Richard ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает Twitter командования надводных сил американского флота.

Пожар возник в воскресенье, 12 июля, около 08:30 (18:30 по белорусскому времени). «Около 160 моряков находились на борту в этот момент. 18 моряков были транспортированы в местную больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни», – говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве уточнили, что в результате возгорания пострадал 21 человек – 17 моряков и четверо гражданских лиц.





Известно, что судно находилось на техническом обслуживании. Первоначально сообщалось, что возгорание началось после взрыва на борту, однако затем стало известно, что взрыв произошел из-за повышения температуры из-за пожара.

По словам представителя командования Тихоокеанского флота США Филипа Собека, возгорание началось на нижней палубе. «Причины возгорания выясняет следствие», – уточнил контр-адмирал.

Он также добавил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, большинство из них отравились продуктами горения. Кроме того, по данным представителя командования Тихоокеанского флота, на борту корабля находится более 3700 тонн топлива.

Универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard типа Wasp вошел в состав ВМС США в 1998 году. Водоизмещение судна составляет более 28 тысяч тонн, имеет длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Оно рассчитано на 1900 человек личного состава, может размещать на палубах до 20 самолетов вертикального взлета Hurrier и до 46 вертолетов CH-46, а также оснащено зенитно-ракетным вооружением.



