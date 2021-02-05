В Березовском районе планируется наладить производство электрических и газовых котлов. Для этого создается инициатива «Березовский промышленный кластер» на базе трех предприятий: ОАО «Теплоприбор», ООО «Белдилард», ООО «Бойлер Групп» и фонда «Партнерство в действии».
Менеджер фонда Анатолий Белецкий рассказал, что фонд – один из победителей конкурса инициатив проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который реализуется ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси:
– Основная идея инициативы – объединение опыта, конструкторского потенциала, технологических возможностей и торгово-проводящих сетей партнеров. Предусматриваем ряд обучающих мероприятий, направленных на развитие и усиление конкурентоспособности каждого из партнеров. Будет разработана стратегия развития “Березовского промышленного кластера” на среднесрочную перспективу. Мы планируем, что представители промышленных предприятий района с разной формой собственности положительно оценят преимущества кластерной модели сотрудничества и присоединятся к создаваемому впервые в масштабах Брестской области «Березовскому промышленному кластеру». В таком случае возможно создание новых производств.
Фото: bemz.by
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На базе предприятий Березовского района планируется наладить производство электрических и газовых котлов
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