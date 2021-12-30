На базе БНТУ может начать работу факультет китайских технологий

Возможность открытия факультета китайских технологий на базе Белорусского национального технического университета была обсуждена на 7-м заседании совета управления Института Конфуция по науке и технике БНТУ под председательством ректора БНТУ Сергея Харитончика и ректора Северо-Восточного университета Фэн Сятина, сообщает сайт вуза times.bntu.by.

– Сергей Харитончик и Фэн Сятин обсудили возможность создания факультета китайских технологий на базе БНТУ и определили вектор работы по его созданию, – проинформировали в вузе.

Сопредседатели совета управления также отметили, что в 2022 году Институт Конфуция по науке и технике БНТУ должен уделять особое внимание подготовке высококачественных специалистов со знанием китайского научно-технического языка, а также укреплять университетское сотрудничество.

Институт Конфуция по науке и технике БНТУ был основан в декабре 2013 года. Партнером БНТУ по созданию Института Конфуция является Северо-Восточный университет – один из ведущих вузов Китая, основанный в 1923 году, который находится в городе Шеньян, столице провинции Ляонин. Торжественное открытие состоялось 21 октября 2014 года. Институт Конфуция по науке и технике БНТУ организует и проводит научно-практические конференции, тематические семинары, выставки, форумы, научно-технические мероприятия для детей, молодежи, студентов, аспирантов и молодых ученых, обмен специалистами научно-технической сферы, стажировки преподавателей и молодых ученых, конкурсы молодых переводчиков в области научно-технического перевода и т. д., курсы по изучению китайского языка на начальном, среднем, продвинутом и высоком уровнях, специальные курсы китайского языка для специалистов инженерно-технического профиля, квалификационные экзамены (тесты) на уровень знания китайского языка (HSK, HSKK, YCT, BCT) и на владение преподавателями китайского языка технической терминологией, другие мероприятия.