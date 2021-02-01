На маршрутах № 108 и 108П с 15 февраля будут работать две новые остановки, сообщает «Минск-Новости».
В ГП «Столичный транспорт и связь» пояснили, что для улучшения транспортного обслуживания жилого квартала ул. Уборевича – ул. Копыльская – ул. Столбцовская автобусы на маршрутах № 108 и 108П будут выполнять остановки «Клецкая» и «Копыльская» на ул. Уборевича в двух направлениях.
Фото: БЕЛТА
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На автобусных маршрутах № 108 и 108П появятся две новые остановки
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