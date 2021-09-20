На Центральном автовокзале откроется еще одна лаборатория для обследования на COVID-19 пассажиров транспорта

В сообщении ведомства сказано, что пассажиры смогут сделать стандартный ПЦР-тест по предварительной записи, получив результат спустя сутки. Также будет предложен экспресс-анализ на коронавирусную инфекцию по живой очереди с получением результата в течение 30 минут.Записаться на ПЦР-тест можно ежедневно с 9:00 на сайте minsksanepid.by. Запись доступна на следующий день после обращения.Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (технический перерыв –12:00–13:00) и в субботу с 9:00 до 12:00. Выдача результатов возможна на следующий день после тестирования с 9:00 до 11:00 в лаборатории автовокзала Центральный. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00 в лаборатории железнодорожного вокзала Минск-Пассажирский (левое крыло со стороны гостиницы «Экспресс» – пл. Привокзальная, 3).За обычный ПЦР-тест нужно будет заплатить BYN 31,73. С внесением в систему «Путешествую без COVID-19» цена составит BYN 35,33 для резидентов. Цена такого исследования для нерезидентов – BYN 44,42, а с внесением в систему «Путешествую без COVID-19» – BYN 48,02. Экспресс-тест резидентам обойдется в BYN 38,51, нерезидентам – BYN 44,64.Результат лабораторного тестирования выдается на двух языках – русском и английском с QR-кодом.Для проведения исследования необходимо иметь при себе копию паспорта, копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, а также подтверждение оплаты.