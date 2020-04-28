На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом

На благотворительных торгах, которые пройдут в интернете с 1 по 8 мая, будут продаваться онлайн-встречи со знаменитостями, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
“Расстояние не препятствие, чтобы объединиться ради хорошего дела”, — отметили в пресс-службе компании.
Среди лотов: возможность записать песню со Стингом, пообщаться с британским актером Сашей Бароном Коэном или с участниками музыкальной группы The Strokes, встретиться за чашкой кофе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, с автором "Аббатства Даунтон" Джулианом Феллоузом, а также побеседовать с дизайнером Полом Смитом или скульптором Марком Куинном.
Вырученные от продажи денежные средства перечислят Международному комитету спасения на борьбу с пандемией COVID-19, пишет РИА Новости.