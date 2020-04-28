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  2. На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом

На аукцион выставили возможность записать песню со Стингом

На благотворительных торгах, которые пройдут в интернете с 1 по 8 мая, будут продаваться онлайн-встречи со знаменитостями, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.


“Расстояние не препятствие, чтобы объединиться ради хорошего дела”, — отметили в пресс-службе компании.

Среди лотов: возможность записать песню со Стингом, пообщаться с британским актером Сашей Бароном Коэном или с участниками музыкальной группы The Strokes, встретиться за чашкой кофе с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, с автором "Аббатства Даунтон" Джулианом Феллоузом, а также побеседовать с дизайнером Полом Смитом или скульптором Марком Куинном.

Вырученные от продажи денежные средства перечислят Международному комитету спасения на борьбу с пандемией COVID-19, пишет РИА Новости.
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Фото: РЕЙТЕР
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