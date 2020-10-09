На астероиде Бенну нашли следы потоков воды

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NASA

(один из наиболее распространенных типов метеоритов. – Прим. ТАСС), – пишут исследователи.Бенну – это небольшой (его диаметр около 600 метров) околоземной астероид, который открыли в 2013 году. Для исследования этого объекта в сентября 2016 года NASA запустило к нему межпланетную станцию OSIRIS-REx. На орбиту астероида станция вышла 31 декабря 2018 года.Первые наблюдения показали, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а в его породах содержится много воды. Это сделало астероид особенно интересным для изучения с точки зрения того, как формировалась Солнечная система.Следующие месяцы и годы научная команда миссии потратила на выбор места для посадки зонда и на составление детальной геологической, минеральной и топографической карты астероида. Это принесло множество неожиданностей и новых открытий, которые прояснили историю формирования Бенну.В частности, ученые нашли множество различий в структуре и окраске многих областей астероида и усеивающих его булыжников. Это говорит о том, считают планетологи, что поверхность астероида менялась очень сложным образом, постоянно обновляясь, при этом космическая эрозия по-разному воздействовала на породы Бенну.Трехмерная модель и карта высоты поверхности астероида указывают на то, что форма, облик и размеры его северного и южного полушарий неодинаковы. В частности, южное полушарие астероида оказалось более гладким и шарообразным, а на поверхности северной половины Бенну крупных булыжников значительно больше.Исследователи считают, что эти различия возникли в первые мгновения существования Бенну. Они показывают, как астероид формировался, а потом раскололся на несколько частей, которые впоследствии, впрочем, соединились друг с другом. В пользу этого говорят и гравиметрические наблюдения, согласно которым пустоты в недрах астероида распределяются очень неравномерно: их много в районе экватора и практически нет в приполярных регионах.Интересно, что замеры температуры отдельных булыжников, а также скорости их охлаждения ночью указывают на то, что поверхность Бенну покрыта двумя разными типами подобных структур. Ученые пока не нашли причин этого явления. В частности, это может говорить о кардинально разных условиях их формирования в первые эпохи существования Солнечной системы.Самое важное геологическое открытие OSIRIS-REx заключается в том, что инструменты зонда нашли множество залежей карбонатов и других осадочных горных пород, которые формируются только в присутствии жидкой воды, а также прослойку из сложной органики, которая покрывает булыжники и многие части поверхности Бенну. Посадка зонда в кратере Найтингейл, как отмечают исследователи, впервые даст человечеству возможность изучить их состав.Забрав грунт (это должно произойти в конце октября этого года), OSIRIS-REx запустит капсулу с ним в сторону Земли. Если все пройдет удачно, она упадет на территории американского штата Юта в конце сентября 2023 года. Анализ грунта позволит ученым перепроверить полученные выводы и узнать важнейшие детали первых дней существования Солнца и окружающих его планет.