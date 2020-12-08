Продажа воды наравне с золотом, нефтью и иным товаром началась на Уолл-стрит, пишет РИА Новости.
Агентство Bloomberg сообщило, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно еще в сентябре текущего года. В то время активно распространялись лесные пожары, которые несли значительный ущерб Западному побережью США. Данные контракты позволят защитить крупных потребителей воды, например фермеров, а также сферу электроэнергетики от колебаний цен на названную жидкость.
Bloomberg подчеркивает, что фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную стоимость воды.
Контракт на январь следующего года, вступивший в силу накануне, складывался из двух сделок. Расчет по фьючерсам производился финансово, физическая поставка воды не нужна. В один контракт входит 3,26 миллиона галлонов воды. CME Group Inc. передает, что фьючерсы должны помочь водопользователям управлять рисками и лучше согласовывать спрос и предложение.
Профессор Стэнфордского университета Бартон Томсон рассказал, что он не может конкретно ответить на вопрос касательно того, будет ли фьючерс успешным. При этом профессор не видит в этом трансформацию рынка воды. Он также добавил, что данная мера не меняет нынешний риск, что воды в определенный момент станет заметно меньше.
Фото: pixabay.com
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На американской бирже наравне с золотом и нефтью начали торговать водой
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