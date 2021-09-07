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На Алтае подростки в шутку подожгли друга

Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Случай произошел вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке. По предварительной информации, 14-летний подросток играл с двумя сверстниками. Один из его друзей в шутку облил одежду подростка бензином, а затем поджег зажигалку около него. В результате мальчик получил ожоги 50% тела и был госпитализирован. 

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
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