На Алтае подростки в шутку подожгли друга

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РИА Новости

Случай произошел вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке. По предварительной информации, 14-летний подросток играл с двумя сверстниками. Один из его друзей в шутку облил одежду подростка бензином, а затем поджег зажигалку около него. В результате мальчик получил ожоги 50% тела и был госпитализирован.В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.