На 8 июля объявлен желтый уровень опасности

Завтра, 8 июля, ожидается небольшая облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +14 °С до +20 °С, а днем – от +27 °С до +32 °С.Преимущественно без осадков будет также 9 и 10 июля.В пятницу, 9 июля, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12...+19 °С, а днем +28...+34 °С.В субботу, 10 июля, будет наблюдаться переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14... +20 °С, а днем воздух прогреется до +28... +34 °С.