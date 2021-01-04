На 72-м году жизни умер драматург Олег Данилов, постоянный соавтор режиссера Дмитрия Астрахана

Дмитрий Астрахан. Фото Павла Чуйко

Кадр из фильма «Ты у меня одна». Олег Данилов крайний справа

Олег Данилов

С Даниловым режиссер познакомился 35 лет назад во время работы в Свердловском театре юного зрителя.Дмитрий Хананович признается: ему все еще тяжело говорить о друге в прошедшем времени:Прощание с драматургом состоится завтра, 5 января, в 15:00 по адресу: ул. Раковская, 23 (пироговая «Штолле»).