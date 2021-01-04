На 72-м году жизни умер драматург Олег Данилов, постоянный соавтор режиссера Дмитрия Астрахана

Драматург скончался в медицинском центре в Ждановичах, куда попал с коронавирусной инфекцией, рассказал близкий друг Олега Данилова, режиссер Дмитрий Астрахан. Сейчас Астрахан находится в Минске и помогает с организацией похорон и церемонии прощания:
Дмитрий Астрахан. Фото Павла Чуйко
– Врачи сделали все возможное, вылечив инфекцию. Олег быстро шел на поправку, его даже перевели в обычную палату, я разговаривал с ним по телефону. Но увы, не выдержало сердце…
С Даниловым режиссер познакомился 35 лет назад во время работы в Свердловском театре юного зрителя.
Кадр из фильма «Ты у меня одна». Олег Данилов крайний справа
– Встретились банально – по работе. Я ставил спектакль по его пьесе. И с тех пор не расставались. Олег был автором сценария практически всех моих фильмов, а их более трех десятков. Главное, за что я ценил Олега, – его безмерный талант. Каждый раз, когда он работал над новым сценарием, я не знал, чего ожидать: как он развернет историю, как выкрутит сюжет? Олег был тихим, абсолютно непубличным человеком, но создавал истории, которые давали мне почву для радости творчества. А еще он всегда поразительно чувствовал зрителя, знал, что ему нужно. Так рождались спектакли и картины, которые живут уже много лет. Фильмы «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания» по-прежнему остаются актуальными, их постоянно показывают по телевизору – и это в том числе заслуга Олега… Он умел писать пронзительные истории, которые выражали бы некую идею, отражали время. При кажущейся внешней легкости все его сценарии и пьесы очень глубокие, с внутренним посылом и своим лицом. Поэтому они и живут так долго на сцене и в кино.
Олег Данилов
Дмитрий Хананович признается: ему все еще тяжело говорить о друге в прошедшем времени:
– Честно? Пока никак не могу это принять. Иду по улицам в Минске: вот здесь мы снимали эту сцену, там – другую… С Олегом всегда было радостно работать. Он все время двигался вперед не останавливаясь. Давал основу, на которой строился весь процесс нашего творчества. Когда Олег появлялся на съемках, мы шутили между собой: «Пришел наш кормилец».
Прощание с драматургом состоится завтра, 5 января, в 15:00 по адресу: ул. Раковская, 23 (пироговая «Штолле»).
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На 72-м году жизни умер драматург Олег Данилов, постоянный соавтор режиссера Дмитрия Астрахана
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